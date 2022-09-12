Скупила букеты в магазине: Нетребко в комбинезоне небесно-голубого цвета отметилась на улицах Вены

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако обычно артистка постоянно находятся на гастролях.

Она не скрывает, что в этом году ряд театров отказались с ней работать. Но звезда лишь воспользовалась случаем и устроила себе отпуск.