Скупила букеты в магазине: Нетребко в комбинезоне небесно-голубого цвета отметилась на улицах Вены

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако обычно артистка постоянно находятся на гастролях.
Она не скрывает, что в этом году ряд театров отказались с ней работать. Но звезда лишь воспользовалась случаем и устроила себе отпуск.
Не так давно Анна выступила в Германии. Она провела там несколько дней с мужем Юсифом Эйвазовым. Артистка славится своим стилем. Она не боится экспериментировать. 50-летняя певица может ходить в леопардовом наряде и элегантном платье мидакси. Недавно она вернулась в Вену, где живет несколько лет.
На этот раз Анна решила прогуляться по городу. Она предстала в комбинезоне небесно-голубого цвета с принтом. Лук имел карманы и воротник из денима. Наряд позволил ей подчеркнуть талию и скрыть изъяны фигуры. Нетребко отметилась у цветочного магазина. Она скупила с десяток букетов, которыми уставила свою квартиру.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Я очень люблю цветы — вазы мыть не люблю», — написала звезда.
Поклонники восхитились женственностью артистки. «Столько красоты», «Вы вписались в цветы», «Вы сама чудесный цветок», «Как не восхищаться вашим нарядом!», «Ну вы всегда прекрасно выглядите», «Вы звезда во всем», «Цветы роскошные», — стали писать подписчики.