Скульптура в полный рост: как будет выглядеть памятник Шатунову

Родня Юрия Шатунова объявила конкурс на лучший эскиз памятника для артиста, который впоследствии установят на могиле легендарного музыканта на Троекуровском кладбище.

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Близкие исполнителя «Седой ночи» пожелали не пороть горячку и выбрать эскиз, достойный памяти Юрия, неспешно. По этой причине они решили не оговаривать сроки.

Каким должен быть монумент для артиста, семья певца уже представляет. В головах его родных — это скульптура Юрия из бронзы в полный рост и даже выше. Главное, чтобы решивший нарисовать эскиз человек учитывал размеры участка — это 2 метра на 1,8 метра.

Источник: «АиФ».

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