«Скучаю по тебе»: Лянка Грыу впервые показала нового возлюбленного

Как отметила актриса, отношения на расстоянии — это сложно и романтично.
Лянка Грыу

Лянка Грыу. Фото: Global Look Press

Актриса Лянка Грыу в соцсетях представила своего нового возлюбленного. Она призналась, что сейчас находится вдали от любимого человека.

«Скучаю по тебе. Отношения на расстоянии — это сложно и романтично. Скучать, писать, созваниваться и ловить каждый момент встречи, потом опять нырять в работу и использовать свое время и пространство для личного роста».

Возлюбленный Лянки Грыу. Фото: соцсети

Звезда спросила своих поклонников, верят ли они в отношения на расстоянии.

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Напомним, что Лянка Грыу развелась со своим мужем режиссером Михаилом Вайнбергом. Вместе они были 12 лет. У них есть совместный сын Максим.

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