«Скучаю по тебе»: Лянка Грыу впервые показала нового возлюбленного

Актриса Лянка Грыу в соцсетях представила своего нового возлюбленного. Она призналась, что сейчас находится вдали от любимого человека.
«Скучаю по тебе. Отношения на расстоянии — это сложно и романтично. Скучать, писать, созваниваться и ловить каждый момент встречи, потом опять нырять в работу и использовать свое время и пространство для личного роста».
Возлюбленный Лянки Грыу. Фото: соцсети
Звезда спросила своих поклонников, верят ли они в отношения на расстоянии.
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Напомним, что Лянка Грыу развелась со своим мужем режиссером Михаилом Вайнбергом. Вместе они были 12 лет. У них есть совместный сын Максим.