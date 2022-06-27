«Скучаю»: муж Алены Рапунцель из «Дома-2» заявил, что она не дает ему общаться с сыном

Илья Семин публично пожаловался на Алену Рапунцель и ее маму Татьяну Григорьевскую.
Муж Алены Рапунцель Илья Семин с сыном

Муж Алены Рапунцель Илья Семин с сыном. Фото: соцсети

Бывшая участница  «Дома-2» Алена Рапунцель готовится развестись с мужем Ильей Семиным, от которого в марте родила сына Святослава.

Молодой человек не оправдал ожиданий Алены, сейчас она консультируется с юристами, чтобы подать иск на развод и взыскание алиментов на сына.

В микроблоге Алена Рапунцель рассказала, что общение с Ильей Семиным сейчас полностью разрушено. 

В свою очередь, молодой отец заявил подписчикам, что Алена Рапунцель лишила его возможности видеть маленького сына Святослава.

«Скучаю. Теперь мне и с ним не дают общаться», — пожаловался Илья Семин.

Он также дал понять, что к их расставанию с Аленой приложила руку его теща, мама сестер Рапунцель Татьяна Григорьевская. Илья Семин намекнул, что та препятствовала их браку с Аленой.

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