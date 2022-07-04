Скучали по Афинам? Греция возобновила выдачу виз россиянам

В последние годы путешествовать стало особенно проблематично. Сначала началась пандемия и многие страны закрыли границы.

А теперь небо над Европой закрыто для российских самолетов, поэтому добраться в другие страны стало сложнее. Но недавно Россия сняла ковидные ограничения на пересечение границы.

Также Египет и Турция сняли ковидные ограничения на въезд для всех, включая туристов.