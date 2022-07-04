Скучали по Афинам? Греция возобновила выдачу виз россиянам

В последние годы путешествовать стало особенно проблематично. Сначала началась пандемия и многие страны закрыли границы.
А теперь небо над Европой закрыто для российских самолетов, поэтому добраться в другие страны стало сложнее. Но недавно Россия сняла ковидные ограничения на пересечение границы.
Также Египет и Турция сняли ковидные ограничения на въезд для всех, включая туристов.
А теперь стало известно, что Греция снова выдает визы россиянам.
«Да, консульство работает нормально», – заявили в посольстве, пишут «РИА Новости».
Примечательно, что визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве был закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией. Другие новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что Финляндия и Эстония открывают границы для туристов из России. С 15 июля для посещения этих стран больше не нужны «особые причины».