Скучали по Афинам? Греция возобновила выдачу виз россиянам

Генконсульство Греции приостанавливало выдачу виз c 29 июня после высылки из России восьми своих дипломатов.
Греция

Греция. Фото: Global Look Press

В последние годы путешествовать стало особенно проблематично. Сначала началась пандемия и многие страны закрыли границы.

А теперь небо над Европой закрыто для российских самолетов, поэтому добраться в другие страны стало сложнее. Но недавно Россия сняла ковидные ограничения на пересечение границы. 

Также Египет и Турция сняли ковидные ограничения на въезд для всех, включая туристов. 

А теперь стало известно, что Греция снова выдает визы россиянам. 

«Да, консульство работает нормально», – заявили в посольстве, пишут «РИА Новости».

Примечательно, что визовый и гражданский отдел генконсульства Греции в Москве был закрыт с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников и реорганизацией. Другие новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что Финляндия и Эстония открывают границы для туристов из России. С 15 июля для посещения этих стран больше не нужны «особые причины».

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