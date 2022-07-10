Скрывала семь месяцев! Нюша назвала имя грудного сына, проявив изощренность

Певица Нюша произвела фурор, спустя семь месяцев назвав имя грудного сына. Певица удивила поклонников своей неиссякаемой фантазией. И на этот раз артистка проявила изощренность, придумывая имя для наследника. Напомним, что дочку поп-дива назвала Серафимой-Симбой.

Сама певица дала понять, что у нее самой необычное яркое имя. Поэтому и для детей Нюша выбрала имена с изюминкой, звучные и яркие.

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«Знакомьтесь - Сивов Саффрон Игоревич», - отметила певица.

Похоже, что соревноваться там, где речь заходит о необычности и уникальности имен, дети Нюши уж точно не будут.

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