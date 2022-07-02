«Скрывается и боится»: почему Разин на самом деле не приехал на похороны Шатунова

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Проститься с артистом пришли тысячи фанатов творчества «Ласкового мая», а вот продюсер коллектива – Андрея Разина не было.

Недавно он заявлял, что перебрался на ПМЖ в США, однако выяснилось, что Разин коротает дни в солнечной Турции. Об этом «Комсомольской правде» рассказал продюсер Андрей Тимофеев.

«Предполагаю, что он, возможно, скрывается и боится столкнуться с негативом и хейтом вживую. Ведь сейчас поклонники настроены крайне решительно и винят Разина в том, что тот подорвал здоровье Шатунова бесконечными судами и разбирательствами за авторские права», - сказал Тимофеев.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Разин продолжит судиться за авторство песен теперь уже с вдовой Шатунова – Светланой.