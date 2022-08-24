«Скрючилась, сгорбилась в три погибели!»: Пугачева в шортах в облипку кокетливо скрестила ножки, присев на лавку у моря

Алла Пугачева то и дело оказывается в гуще событий, хотя сама певица уже давно не дает концерты и избегает светских мероприятий. Однако папарацци следуют за Примадонной по пятам. А стоит свежему снимку артистки попасть в Сеть, как поклонники тут же принимаются обсуждать то, как выглядит жена шоумена Максима Галкина.
К такому вниманию певица относится с иронией, заверяя, что ей постоянно вменяют то, что она стареет. Однако с этим процессом, как говорит артистка, едва ли удастся бороться. Как, впрочем, и любой другой женщине. Морщинки, носогубные складки, поплывшие веки - возрастные изменения коснуться любого, даже самого ухоженного лица.
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«Да, я старая!» - в шутку заявляла Примадонна, отбивая от хейтеров.
Алла Пугачева в джинсовых шортиках на пляже. Фото: личный архив
Кстати, Алла Борисовна не стесняется показывать острые коленки и стройные ножки на пляже. Так, Примадонну можно увидеть в мини-шортиках и модных лоферах. Однако и тут поклонники разглядели, что певица согнулась словно у нее ломит спина.
«Что-то с поясницей?», «Скрючилась, сгорбилась в три погибели!», «Спину ломит?», «Зато в шортиках, проказница!», «Алла просто супер! Выглядит очень молодо», «Хорошенькая какая», «Куколка», - пишут фолловеры.