«Скрючилась, сгорбилась в три погибели!»: Пугачева в шортах в облипку кокетливо скрестила ножки, присев на лавку у моря

Алла Пугачева то и дело оказывается в гуще событий, хотя сама певица уже давно не дает концерты и избегает светских мероприятий. Однако папарацци следуют за Примадонной по пятам. А стоит свежему снимку артистки попасть в Сеть, как поклонники тут же принимаются обсуждать то, как выглядит жена шоумена Максима Галкина.

К такому вниманию певица относится с иронией, заверяя, что ей постоянно вменяют то, что она стареет. Однако с этим процессом, как говорит артистка, едва ли удастся бороться. Как, впрочем, и любой другой женщине. Морщинки, носогубные складки, поплывшие веки - возрастные изменения коснуться любого, даже самого ухоженного лица.

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