Скрыла все изъяны: Стриженова в белом платье оверсайз с цветочным принтом появилась в ГУМе

Екатерина Стриженова является одной из самых известных телеведущих в стране. Она знакома многим зрителям благодаря передаче «Доброе утро».
Порой Екатерина также ведет праздничные концерты. Она в свои 54 года может похвастаться стройностью и моложавым видом. При этом у ее старшей дочки Анастасии есть сын Петр, а младшая дочка Александра этим летом окончила МГУ.
На днях Стриженова посетила показ своей сестры Виктории Андреяновой, которая является дизайнером. Примечательно, что она зачастую носит наряды, которые создает родственница. И 2 июля телеведущая отправилась в ГУМ на фестиваль цветов.
Екатерина облачилась струящееся белое платье оверсайз с цветочным принтом. Благодаря фасону она скрыла изъяны фигуры.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Екатерина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за леди», «Какая вы красивая! Платье вам очень идет», «Ну прям летняя сказка», «Очень милая», «Обожаю ваши луки», «Просто сногсшибательная», — «Цветок среди цветочков», «Ну какая вы классная! Вообще не стареете», — прокомментировали пост подписчики.
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