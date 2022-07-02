Скрыла все изъяны: Стриженова в белом платье оверсайз с цветочным принтом появилась в ГУМе

Поклонники восхитились тем, как выглядит Екатерина. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за леди», «Какая вы красивая! Платье вам очень идет», «Ну прям летняя сказка», «Очень милая», «Обожаю ваши луки», «Просто сногсшибательная», — «Цветок среди цветочков», «Ну какая вы классная! Вообще не стареете», — прокомментировали пост подписчики.

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