Скрыла все изъяны: Кудрявцева в пудровом комбинезоне и лодочках цвета сочной травы появилась на работе

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она полюбилась зрителям, когда еще снималась в передачах «Партийная зона», «МузОбоз», «Испытание верности».
Теперь блондинка снимается в передачах на канале НТВ. Однако летом она смогла устроить себе отпуск, который провела с родными в Болгарии.
Компанию Лере составили дочка Мария и мама Александра Ивановна. А вот Игорь Макаров с ней на море не поехал. И даже день рождения наследницы телеведущая отметила без супруга.
Это спровоцировало слухи о разводе. Сама блондинка вернулась в Москву и сразу увиделась с адвокатом Катей Гордон. Однако потом она заявила, что в СМИ распространяют неправдивую информацию.
А вот накануне Кудрявцева впервые приехала на работу после отпуска. Она приступила к съемкам шоу «Секрет на миллион». В гримерке телеведущая покрасовалась в пудровом комбинезоне с поясом. За счет свободного кроя она скрыла изъяны фигуры. Лера решила дополнить лук туфлями-лодочками цвета сочной травы.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что отдых пошел ей на пользу. «Ну просто шикарная», «Помолодели», «С такой красотой ни один мужчина не расстанется», «Какая вы стройная», «Очень красивый костюм», — стали писать подписчики.