Скрыла все изъяны: Кудрявцева в пудровом комбинезоне и лодочках цвета сочной травы появилась на работе

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она полюбилась зрителям, когда еще снималась в передачах «Партийная зона», «МузОбоз», «Испытание верности».

Теперь блондинка снимается в передачах на канале НТВ. Однако летом она смогла устроить себе отпуск, который провела с родными в Болгарии.