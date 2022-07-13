Скрыла изъяны фигуры: Кети Топурия в рубашке оверсайз и мини-шортах отметилась на курорте

Солистка группы «А’Студио» приехала на курорт. Она показала свой пляжный образ.
Кети Топурия

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она является солисткой группы «А’Студио». Артистка не скрывает, что в свое время ее поддержала сама Алла Пугачева.

Теперь у нее миллионы поклонников. Артистка восхищает публику не только свои вокалом, но и чувством стиля. Став мамой двоих детей, она смогла вернуться в форму.

Обычно Кети регулярно ездит на гастроли. Но этим летом она большую часть времени проводит с семьей. У нее растет дочка Оливия от первого брака.

А также она воспитывает сына Адама, которому всего год. Во всем артистке помогает муж Лев Деньгов. Недавно певица побывала в гостях у родных в Грузии. 

 

Теперь Кети делится кадрами с курорта. Не исключено, что она делится кадрами из Турции, которая стала особенно популярна в этом сезоне.

Примечательно, что пока артистка поделилась красочными фото. На одном из них она щегольнула в джинсовых мини-шортах и рубашке в полоску. Топурия покрасовалась на камеру с сумочкой.

Кети Топурия. Фото: соцсети звезды

Топурия скрыла свою фигуру. Это насторожило поклонников, так как обычно певица носит оверсайз, когда хочет скрыть интересно положение. Она мечтает о большой семье. Однако пока звезда не объявляла о беременности. 

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«Какая красотка», «Выглядишь бесподобно», «Любуюсь вами», «Кети, ты прям хороша», «А ты не беременна?», «Рубашки свободного кроя, что это значит?», «Ой, как хороша», — стали писать подписчики.

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