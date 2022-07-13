Скрыла изъяны фигуры: Кети Топурия в рубашке оверсайз и мини-шортах отметилась на курорте

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она является солисткой группы «А’Студио». Артистка не скрывает, что в свое время ее поддержала сама Алла Пугачева.

Теперь у нее миллионы поклонников. Артистка восхищает публику не только свои вокалом, но и чувством стиля. Став мамой двоих детей, она смогла вернуться в форму.