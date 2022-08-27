Скрыла фигуру: Арзамасова в белом платье оверсайз покрасовалась в объятиях Авербуха в Армении

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она прославилась благодаря роли в сериале «Папины дочки». Однако теперь в ее копилке десятки других ярких ролей.
Актриса также играет в театре. Лишь о личной жизни она старалась умалчивать. Однако теперь уже не секрет, что артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. Большая разница в возрасте не мешает им быть счастливыми.
В этом году пара много времени посвящала не только работе, но и отдыху. Они ездили в Турцию, а не так давно Авербух привез свое ледовое шоу в Сочи.
Примечательно, что фигурист радовал публику своими постановками, а свободное время проводил с женой и сыном Львом, который путешествовал с родителями. Мальчик даже побывал на льду и там сделал свои первые шаги.
А вот последние летние дни пара решила провести в Армении. Именно туда супруги улетели в последних числах августа. В соцсети Арзамасова опубликовала романтичное фото. Она предстала в белом легком платье оверсайз и неоновых кроссовках. Авербух с нежностью ее обнимал за талию. Фигурист был в шортах и поло. Они позировали озера Севан.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети звезды
«А сегодня вот так. Прекрасный день! Узнаете пейзаж?» – написала звезда.
Поклонник отметили, что давно не видели Илью таким счастливым. Ко всему прочему, они заметили, что Лиза облачилась в наряд свободного кроя. Фигурист ранее признавался, что они хотят завести второго ребенка. Фанаты решили, что она скрывает фигуру не просто так.
«Самая лучшая пара», «Арарат гора! Лиза, как вы смотритесь вместе», «Какие вы красивые и счастливые! А на фоне Севана особенно», «А платье такое широкое просто так?» — стали писать подписчики.