Скрыла фигуру: Арзамасова в белом платье оверсайз покрасовалась в объятиях Авербуха в Армении

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она прославилась благодаря роли в сериале «Папины дочки». Однако теперь в ее копилке десятки других ярких ролей.

Актриса также играет в театре. Лишь о личной жизни она старалась умалчивать. Однако теперь уже не секрет, что артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. Большая разница в возрасте не мешает им быть счастливыми.