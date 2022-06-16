Скрыла факты: отвернувшуюся от России Нетребко поймали на лжи с деньгами

Оперную певицу Анну Нетребко продолжают преследовать скандалы. После своего весеннего заявления о том, что дива не получала никакой финансовой поддержки от России, журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что артистка солгала. За свою карьеру она не раз была осчастливлена дорогими госконтрактами.

Например, в 2014 году Казанский театр оперы и балета за концерт Нетребко заплатил гонорар в 5,7 миллиона. А прямо в канун 2022 года от Мариинского театра оперная певица наполнила свой карман суммой в размере 13,5 миллиона рублей за спектакли. При этом одна партия голосистой россиянки с австрийским паспортом по договору стоила 2 миллиона 250 тысяч рублей. Почему Нетребко «забыла» про эти заработки, понятно всем из ее недавнего интервью: Нетребко подчеркнула, что хочет усидеть на нескольких стульях.