«Скромный парнишка! А волосы-то густющие»: Джанабаева показала 8-летнего сына Луку с цветами на Первое сентября

Альбина Джанабаева поделилась в личном микроблоге редким фото с подросшим сыном Лукой. Восьмилетний мальчуган первого сентября, как и все дети, пошел в школу. К началу учебного года сына Валерия Меладзе подстригли, однако волосы у парнишки очень густые, даже ушки и лобик прикрывают.

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Судя по всему, младший сын Валерия Меладзе растет скромным. На фото, готовясь к школьной линейке, он даже не улыбнулся. А лишь смущенно косился в сторону, держа в руках простенький букетик.