«Скромный парнишка! А волосы-то густющие»: Джанабаева показала 8-летнего сына Луку с цветами на Первое сентября

Альбина Джанабаева поделилась в личном микроблоге редким фото с подросшим сыном Лукой. Восьмилетний мальчуган первого сентября, как и все дети, пошел в школу. К началу учебного года сына Валерия Меладзе подстригли, однако волосы у парнишки очень густые, даже ушки и лобик прикрывают.
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Судя по всему, младший сын Валерия Меладзе растет скромным. На фото, готовясь к школьной линейке, он даже не улыбнулся. А лишь смущенно косился в сторону, держа в руках простенький букетик.
Сын Альбина Джанабаевой, Лука. Фото: личный архив
«И снова в школу, и снова здравствуйте!» — отметила Джанабаева.
«Поздравляю и школьника и родителей! Успехов в учебе, интересных новых знаний и гордых родителей», «С новым учебным годом!! Успехов нашим деткам!», «Я сначала подумала, на фото Костя! Когда он был маленький, я его таким запомнила», «Какой взрослый Лука! С праздником! Альбина, появляйтесь пожалуйста чаще», «Скромный парнишка! А волосы-то густющие», «Похож на маму! Такой лапочка», — написали фолловеры.