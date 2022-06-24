Скромно, в серых тонах: как выглядят интерьеры заграничного гнездышка Галкина

Максим Галкин с конца февраля пребывает со своей семьей в Кесарии. Это маленький городок, расположенный на берегу Средиземного моря. Он славится своими тихими пляжами, клиниками для богатых и гольф-клубами.

Поселился артист в престижной части городка, где живут в основном обеспеченные люди, которые не любят афишировать свою жизнь — место тихое, без злачных мест.

В некоторых своих постах Максим Галкин иногда засвечивал дом своего брата, в котором он поселился в Израиле. А сейчас впервые выставил фото с Аллой Пугачевой, показав особняк изнутри.

Интерьер комнаты оказался довольно скромным, но выполненным со вкусом, в нем было много серых деталей в лаконичном стиле.