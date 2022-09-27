«Скромница с русой косой! Чуткая и наивная»: как молодая жена Николаева выглядела в начале их романа

62-летний Игорь Николаев вот уже 12 лет счастлив в браке с Юлией Проскуряковой, которая значительно моложе него. Жена именитого композитора даже чуть младше старшей дочери артиста, своей тезки Юли. В 40 лет возлюбленная музыканта успела окончить ГИТИС и родить дочку Веронику.

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А как Юлия Проскурякова выглядела в начале романа с именитым композитором? На тот момент возлюбленная музыканта была еще юной девушкой. На архивном фото, которое перекочевало на фанатские странички, жена Игоря Николаева запечатлена в объятиях своей второй половинки. При этом поклонники обратили внимание на то, что Юлия очень молода, свежа, наивна и чиста. Девушка трогательно и доверчиво прильнула к возлюбленному, одарив его поцелуем.