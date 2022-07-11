Скрепный наряд: Анна Нетребко покрасовалась в Италии в белом платье, косынке и лаптях

Звезда мировой оперной сцены, певица Анна Нетребко в эти дни находится на гастролях в Вероне.

Выступления на сцене вокалистка совмещает с отдыхом и прогулками по итальянскому городу и его окрестностям.

В микроблоге Анна Нетребко поделилась снимком, на котором запечатлена позирующей на фоне клумбы с белой петуньей. Облачена Анна Нетребко под стать цветам. Певица в белом платье, косынке на голове, а на ногах у нее красуются лапти. Очень скрепно и по-русски!