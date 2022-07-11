Скрепный наряд: Анна Нетребко покрасовалась в Италии в белом платье, косынке и лаптях

Оперная дива Анна Нетребко призналась, что ей очень нравится носить лапти.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети

Звезда мировой оперной сцены, певица Анна Нетребко в эти дни находится на гастролях в Вероне.

Выступления на сцене вокалистка совмещает с отдыхом и прогулками по итальянскому городу и его окрестностям.

В микроблоге Анна Нетребко поделилась снимком, на котором запечатлена позирующей на фоне клумбы с белой петуньей. Облачена Анна Нетребко под стать цветам. Певица в белом платье, косынке на голове, а на ногах у нее красуются лапти. Очень скрепно и по-русски!

 

Анна Нетребко в лаптях. Фото: соцсети

«Лапти… Полюбила их очень», — подписала кадр Анна Нетребко.

Правда, лапти на поверку оказались плетеными сабо дорогого испанского бренда. Но это уже детали, которые не мешают поклонникам Анны Нетребко восхищаться ею.

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«Анна, в какой бы обуви вы ни были, вы наша королева всегда, на сцене и в жизни», «Лапти чудо, и девушка прекрасна», «Вы и в фуфайке, и в лаптях все равно будете грандиозная и потрясающая шикарная красотка Анна», «Класс лапти! Хорошая идея! Закажу себе. А где покупали, какой бренд? Они натуральные, из льняной нити», — высказались в Сети. 

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