Скоро выйдет продолжение сериала «Тайны следствия» на «России 1»

Зрители «России 1» скоро увидят продолжение легендарного детективного сериала «Тайны следствия». В Северной столице уже идут съемки нового сезона фильма.

Старший следователь Мария Швецова и ее команда вновь бросят вызов жестокому миру преступности. В роли харизматичного детектива по-прежнему — народная артистка РФ Анна Ковальчук.

Марию Швецову и оперативников во главе с полковником Кораблевым (Игорь Николаев) ждут новые резонансные дела. Снова Мария Сергеевна будет работать в тандеме с подругой — следователем Людмилой Колонковой (Ольга Павловец).

Им предстоит столкнуться с загадочными преступлениями с «двойным дном»: искать серийного убийцу, жертвы которого между собой никак не связаны; расследовать уличное нападение на молодого человека, тянущее за собой цепочку странных смертей, и ограбление безобидной старушки, постепенно обрастающее зловещими уликами…

Личная жизнь тоже ставит перед Швецовой новые вопросы. Впервые Мария задумывается, стоит ли рубить с плеча и разрушать отношения с любимым человеком, совершившим ошибку. Сможет ли она возродить любовь, кого захочет вернуть — бывшего мужа Дмитрия Луганского (Мирослав Малич) или майора Олега Платонова (Алексей Комашко)? Зрители «России 1» узнают в новом сезоне.

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