«Скоро выше меня будет»: Юлия Салибекова похвасталась подросшим старшим сыном от бывшего мужа

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова гордится своими тремя сыновьями, которых родила в браке с экс-супругом Тиграном Салибековым.

После развода отец троих детей вернулся на проект, чтобы поскорее забыть Юлию и найти новую любовь. Получается это у Тиграна пока неважно.

Юлия Салибекова же одна несет ответственность за троих мальчишек. В микроблоге она поделилась снимком со старшим из них — Роланом, которому нет еще и одиннадцати лет.