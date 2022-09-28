«Скоро выше меня будет»: Юлия Салибекова похвасталась подросшим старшим сыном от бывшего мужа

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода одна воспитывает троих сыновей.
Юлия Салибекова

Юлия Салибекова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова гордится своими тремя сыновьями, которых родила в браке с экс-супругом Тиграном Салибековым.

После развода отец троих детей вернулся на проект, чтобы поскорее забыть Юлию и найти новую любовь. Получается это у Тиграна пока неважно.

Юлия Салибекова же одна несет ответственность за троих мальчишек. В микроблоге она поделилась снимком со старшим из них — Роланом, которому нет еще и одиннадцати лет.

Мальчик за лето заметно подрос и возмужал.

«Скоро выше меня будет мой Ролан Салибеков», — написала под фото Юлия Салибекова.

Юлия Салибекова со старшим сыном Роланом. Фото: соцсети

Именно Ролан стал для Юлии Салибековой поддержкой после развода с Тиграном. Он встал на сторону мамы и отказался от общения с отцом.

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