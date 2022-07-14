«Скоро все наладится»: Жулин оценил приглашение Трусовой на мастер-классы в Швецию

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил приглашение серебряного призера Олимпиады в Пекине Александры Трусовой на мастер-классы в столицу Швеции — Стокгольм.
«Приглашение Трусовой на мастер-классы в Швецию вселяет надежду, что скоро все наладится. Всего на 0,5 процента, но вселяет. В любом случае это хороший знак, что наша замечательная фигуристка поедет в Европу показывать свои грандиозные умения».
Как считает Жулин, сегодня позвали в Европу Трусову, а завтра позовут и других наших великих спортсменов, сообщает «РБ Спорт».
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Напомним, что российская фигуристка, кроме мастер-классов, планируется и выступить перед местными зрителями. Трусова выступит в Швеции 27 и 28 августа.