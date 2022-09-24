Скоро в эфире: МакSим показала первые кадры со съемок шоу «Голос. Дети»

Певица МакSим поделилась с подписчиками в соцсети кадрами со съемок шоу «Голос. Дети», десятый сезон которого начали снимать на Первом канале. Звезда впервые появилась на проекте, она станет третьим членом жюри взамен сбежавшей из страны Светланы Лободы.

«Приступили к съемкам 10-го Юбилейного сезона «Голос. Дети», - подписала снимок звезда.

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К слову, не все оказались в восторге от замены Лободы на Макsим. Блогер Рустам Солнцев, например, считает, что наставница – «певица очень средних способностей, внешних данных, у нее три шлягера, все остальное так, средненько».