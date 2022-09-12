«Скоро сына женить, а тут отец все сватается»: Прилучный «оторвался» от красотки Брутян, чтобы сводить детей на шопинг

Павел Прилучный погрустил из-за того, что не смог отвести сына Тимофея и первоклассницу дочку Мию на школьную линейку Первого сентября. Агата Муцениеце продлила детям каникулы, устроив им поездку в Ригу. Ну а сам «мажор» наслаждался супружеской жизнью с Зепюр Брутян. Молодожены сыграли свадьбу еще весной, а праздничное торжество устроили летом.

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С молодой мачехой Тимофей и Мия познакомились чуть ли не сразу, как только «мажор» стал встречаться с Брутян. Актриса из сериала «В клетке» с легкостью нашла подход к детям Павла Прилучного. Сын и дочка «мажора» уже торопят отца с братиком или сестренкой, ожидая, что Зепюр родит им малыша. Ну а Паша совсем не против.