Скоро семь месяцев: жена Вдовина в черно-белой юбке в пол и с сумкой Chanel покрасовалась с сыном

Телеведущая Елена Николаева входит в число тех редких мам, которым волшебным образом удается совмещать заботы о маленьком ребенке с карьерой и самореализацией.

Жена бизнесмена Игоря Вдовина — Елена Николаева — вернулась к работе на телевидении практически сразу после рождения сына. Есть ощущение, что материнство никак не повлияло на привычный ритм ее жизни.

Елена Николаева успевает работать, путешествовать, уделять внимание Александру и при этом всегда безупречно выглядеть.

На этот раз она отправилась на прогулку с сыном по центру Москвы в шикарном образе. Белую футболку Елена Николаева сочетала с черно-белой юбкой в пол, туфлями и сумкой «Шанель». Малыш Александр облачен в тон наряду мамы: у мальчика черная футболка.

Снимок с сыном Елена Николаева сделала у ресторана «Хорошая девочка».