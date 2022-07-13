Скоро семь месяцев: жена Вдовина в черно-белой юбке в пол и с сумкой Chanel покрасовалась с сыном

Телеведущая Елена Николаева входит в число тех редких мам, которым волшебным образом удается совмещать заботы о маленьком ребенке с карьерой и самореализацией.
Жена бизнесмена Игоря Вдовина — Елена Николаева — вернулась к работе на телевидении практически сразу после рождения сына. Есть ощущение, что материнство никак не повлияло на привычный ритм ее жизни.
Елена Николаева успевает работать, путешествовать, уделять внимание Александру и при этом всегда безупречно выглядеть.
На этот раз она отправилась на прогулку с сыном по центру Москвы в шикарном образе. Белую футболку Елена Николаева сочетала с черно-белой юбкой в пол, туфлями и сумкой «Шанель». Малыш Александр облачен в тон наряду мамы: у мальчика черная футболка.
Снимок с сыном Елена Николаева сделала у ресторана «Хорошая девочка».
Елена Николаева с сыном Александром. Фото: соцсети
«Думаю, все фоткаются здесь исключительно ради геотега», — подписала фото Елена Николаева.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Елена Николаева родила сына Александра 21 декабря прошлого года. Малышу скоро исполнится семь месяцев.