«Скоро накроется»: Карен Шахназаров предрек незавидное будущее «Оскару»

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что американскую премию «Оскар» ждет незавидное будущее.
«Оскар» скоро накроется, вот увидите. Пару-тройку лет — и сдуется. И так уже все вниз идет. Мир меняется. Впрочем, изменения всегда приводят к лучшему результату. Правда, неизвестно, когда он будет. Но надеяться и верить надо».
По словам Шахназарова, сегодня нет смысла выдвигать на «Оскар» российские картины. Он думает, что лучше самим отказаться, чем ждать, пока откажут, сообщает «АиФ».
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Напомним, что Карен Шахназаров — один из самых известных российских режиссеров. Не так давно президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.