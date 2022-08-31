«Скоро накроется»: Карен Шахназаров предрек незавидное будущее «Оскару»

По словам режиссера, мир меняется.
Карен Шахназаров

Карен Шахназаров. Фото: Global Look Press

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что американскую премию «Оскар» ждет незавидное будущее.

«Оскар» скоро накроется, вот увидите. Пару-тройку лет — и сдуется. И так уже все вниз идет. Мир меняется. Впрочем, изменения всегда приводят к лучшему результату. Правда, неизвестно, когда он будет. Но надеяться и верить надо».

По словам Шахназарова, сегодня нет смысла выдвигать на «Оскар» российские картины. Он думает, что лучше самим отказаться, чем ждать, пока откажут, сообщает «АиФ».

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Напомним, что Карен Шахназаров — один из самых известных российских режиссеров. Не так давно президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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