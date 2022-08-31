«Скоро накроется»: Карен Шахназаров предрек незавидное будущее «Оскару»

По словам Шахназарова, сегодня нет смысла выдвигать на «Оскар» российские картины. Он думает, что лучше самим отказаться, чем ждать, пока откажут, сообщает «АиФ».

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Напомним, что Карен Шахназаров — один из самых известных российских режиссеров. Не так давно президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.