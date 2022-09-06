«Скоро мы встретимся с тобой на небесах»: Разин обратился к покойному Шатунову

Как отметил продюсер, он сделал многое для «этого мальчишки» в этой жизни.
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

Продюсер Андрей Разин в соцсетях обратился к покойному музыканту Юрию Шатунову. Он заметил, что каждая минута с ним была счастьем.

«Мы с ним проработали очень много лет, и я горжусь, что именно я смог сделать для этого мальчишки многое в этой жизни. Но, поверь, Юра, скоро мы встретимся с тобой на небесах и все равно будем там вместе».

Как отметил Разин, он просил директора Юрия Шатунова не отменять мероприятия, посвященные певцу, и помянуть его. Продюсер заметил, что все люди уйдут из жизни. Он верит, что они всегда будут вместе. При этом Разин сказал, что всегда уважал Шатунова.

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Напомним, что Юрию Шатунову 6 сентября могло бы исполниться 49 лет. Он ушел из жизни несколько месяцев назад.

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