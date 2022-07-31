Скоро догонит папу: Богомолов закружил в танце повзрослевшую дочь от Мороз

Анне Богомоловой скоро исполнится 12 лет.
Константин Богомолов

Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

С актрисой Дарьей Мороз Константин Богомолов познакомился в 2009 году, когда пригласил ее в свой спектакль «Волки и овцы»  на роль богатой вдовы Евлампии Купавиной. Тогда артистка была замужем, но вскоре развелась.

В мае 2010-го Богомолов и Мороз стали мужем и женой, а в сентябре Дарья родила режиссеру дочь Анну.

После развода, который случился в 2018 году, Константин Богомолов поддерживает отношения с дочерью. Накануне он опубликовал в своей соцсети кадры, на которых закружил дочь в танце. Фанаты отметили, как сильно выросла звездная наследница и уже скоро догонит папу в росте.

Константин Богомолов с дочерью Анной. Фото: соцсети

«Лето и дочь», - подписал кадры Богомолов.

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Напомним, в 2019 году Константин женился на Ксении Собчак. Общих детей у пары нет, хотя телеведущую периодически подозревают в беременности.  

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