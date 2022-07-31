Скоро догонит папу: Богомолов закружил в танце повзрослевшую дочь от Мороз

С актрисой Дарьей Мороз Константин Богомолов познакомился в 2009 году, когда пригласил ее в свой спектакль «Волки и овцы» на роль богатой вдовы Евлампии Купавиной. Тогда артистка была замужем, но вскоре развелась.

В мае 2010-го Богомолов и Мороз стали мужем и женой, а в сентябре Дарья родила режиссеру дочь Анну.