Скоро догонит папу: Богомолов закружил в танце повзрослевшую дочь от Мороз

С актрисой Дарьей Мороз Константин Богомолов познакомился в 2009 году, когда пригласил ее в свой спектакль «Волки и овцы» на роль богатой вдовы Евлампии Купавиной. Тогда артистка была замужем, но вскоре развелась.
В мае 2010-го Богомолов и Мороз стали мужем и женой, а в сентябре Дарья родила режиссеру дочь Анну.
После развода, который случился в 2018 году, Константин Богомолов поддерживает отношения с дочерью. Накануне он опубликовал в своей соцсети кадры, на которых закружил дочь в танце. Фанаты отметили, как сильно выросла звездная наследница и уже скоро догонит папу в росте.
Константин Богомолов с дочерью Анной. Фото: соцсети
«Лето и дочь», - подписал кадры Богомолов.
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Напомним, в 2019 году Константин женился на Ксении Собчак. Общих детей у пары нет, хотя телеведущую периодически подозревают в беременности.