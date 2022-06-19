Скоро догонит бабушку: Ирина Агибалова предстала с повзрослевшей внучкой на Кипре

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем Юрием живут на две страны - Россию и Кипр.

Это лето пара проводит на Кипре, где у них есть собственный особняк и где со своей семьей живет их младшая дочка Рита Агибалова.

Накануне в семье героев телестройки был большой праздник - день рождения дочери Риты Агибаловой и Павла Марсо Бэллы. Девочке исполнилось восемь лет. Она - единственная внучка Ирины Агибаловой. Помимо нее, у Ирины Александровны три внука - Митя, Кирилл и Левушка.

У Ирины Агибаловой прекрасные отношения с детьми ее дочерей. В микроблоге звездная бабушка поделилась снимком, на котором предстала с Бэллой. Девочка, как и ее бабушка, длинноногая и скоро догонит Ирину Александровну по росту.