Скоро догонит бабушку: Ирина Агибалова предстала с повзрослевшей внучкой на Кипре

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем Юрием живут на две страны - Россию и Кипр.
Это лето пара проводит на Кипре, где у них есть собственный особняк и где со своей семьей живет их младшая дочка Рита Агибалова.
Накануне в семье героев телестройки был большой праздник - день рождения дочери Риты Агибаловой и Павла Марсо Бэллы. Девочке исполнилось восемь лет. Она - единственная внучка Ирины Агибаловой. Помимо нее, у Ирины Александровны три внука - Митя, Кирилл и Левушка.
У Ирины Агибаловой прекрасные отношения с детьми ее дочерей. В микроблоге звездная бабушка поделилась снимком, на котором предстала с Бэллой. Девочка, как и ее бабушка, длинноногая и скоро догонит Ирину Александровну по росту.
Ирина Агибалова и ее внучка Бэлла. Фото: соцсети
Под снимком Ирина Агибалова призналась внучке в любви и поздравила с днем рождения Бэллу и ее маму Риту Агибалову.
«Мы тебя очень любим! Сколько же в тебе много хороших качеств! Доброе сердечко, смелая, ловкая, отзывчивая, умеющая любить, дружить. Пусть в твоей жизни будет много счастья!
И конечно, поздравляю нашу доченьку Риту Агибалову с днем рождения дочери! Это и твой праздник тоже! Желаю вам счастья и хорошего настроения, мои девочки», - написала в микроблоге Ирина Агибалова.