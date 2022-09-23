Скоро бабушка? Наташу Королеву поздравляют с беременностью невестки

Певица Наташа Королева уже несколько дней принимает поздравления. Ее невестку, пока неофициальную, подозревают в беременности. А это значит, что исполнительница хитов «Желтые тюльпаны» и «Синие лебеди», вероятно, скоро станет бабушкой.

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Мелисса Волынкина уже несколько лет встречается с единственным сыном Королевой, Архипом Глушко. Пара в прошлом году съехала из родительского дома в съемную квартиру. На днях Мелисса появилась на одном из мероприятий, и на сделанных оттуда фото люди усмотрели округлившийся животик.

Напомним, Мелисса ранее работала стриптизершей в клубах Москвы. Познакомившись с сыном артистки, закончила ночную карьеру и стала подрабатывать на съемках визажистом.