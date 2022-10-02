Скорбно прикрытые глаза, растрепанность волос: Клара Новикова натянула капюшон, чтобы скрыться от любопытных на панихиде

Клара Новикова редко появляется на публике. 75-летняя артистка юмористического жанра предпочитает тихую жизнь вдали от сплетен, пересудов и сколок. Увидеть комедиантку на людях можно не так часто. Исключение Клара Борисовна делать по особенным случаям.

Так, артистка не смогла пропустить гражданскую панихиду по Борису Моисееву. На Троекуровском кладбище Клара Новикова появилась в черном пуховике и с растрепанными на ветру волосами. Юмористка натянула капюшон так, чтобы скрыться от назойливых и любопытных взглядов. Глаза артистка были скорбно прикрыты, сама Клара Борисовна выглядела уставшей и печальной.

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