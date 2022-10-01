Скопировала полностью: Бузова вслед за Кардашьян щегольнула в леопардовой шубе и мини-платье

На этот раз телеведущая провела день на мероприятии, где давала интервью. Также она призналась, что отправится на концерт. Бузова щегольнула в леопардовом тотал луке. она облачилась в пятнистое платье с черными колготками и пятнистые туфли. Также образ дополнила леопардовая шуба. Она сделала прическу с высоким хвостом.

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