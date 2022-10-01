Скопировала полностью: Бузова вслед за Кардашьян щегольнула в леопардовой шубе и мини-платье

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих в России. Она прославилась благодаря скандальному шоу «Дом-2». Но вот уже два года артистка ведет новые проекты. Она старается удивлять поклонников, поэтому не боится экспериментировать с образами. Недавно звезда прилетела в Минск на съемки шоу «Фактор.BY».
На работе стилисты подбирает для нее образ. В этом сезоне она то ходит в пышном мини-платье, то в воздушном наряде с перьями. Ольга пока не вернулась в форму, поэтому предпочитает делать акцент на ноги.
На этот раз телеведущая провела день на мероприятии, где давала интервью. Также она призналась, что отправится на концерт. Бузова щегольнула в леопардовом тотал луке. она облачилась в пятнистое платье с черными колготками и пятнистые туфли. Также образ дополнила леопардовая шуба. Она сделала прическу с высоким хвостом.
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Примечательно, что на днях в подобном наряде щегольнула Ким Кардашьян, которая проводит время в Милане. Она тоже была в леопардовой шубке, а также в леопардовом боди, лосинах и сапогах. Поклонники разделились на два лагеря. Одним образ Оли понравился, а другие сочли его безвкусным.
«Какой красивый образ Оля, просто шикарный», «Слишком мало леопарда, надо еще больше», «Дайте ей стилиста. Какое грустное безвкусие», «Сразу прибавила себе возраста», «Ким сделала вкуснее, а тебя дешевое платье», — стали писать подписчики.
Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды