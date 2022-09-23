Скончалась известная британская писательница Хилари Мантел

В Великобритании 22 сентября умерла знаменитая писательница Хилари Мантел - автор романа о Томасе Кромвеле «Волчий зал», по мотивам которого был снят сериал.

Мантел скончалась 22 сентября 2022 года в больнице в Эксетере. Тремя днями ранее она перенесла инсульт и последствия оказались слишком тяжелыми. Ее коллега Джоан Роулинг, литературная «мама» Гарри Поттера, узнав о смерти Хилари, назвала ее «гением».

Мантел за годы творчества удостоилась множества наград и званий. Например, с 2011 года она являлась Почетным членом Кембриджского университета, а с 2015 года - Оксфордского. Она была первой женщиной-литератором, дважды получившей Букеровскую премию.

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