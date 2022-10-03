Сколько времени Галкин* и Пугачева будут продавать свой замок

Риелторы оценили, сколько времени признанный в России иноагентом Максим Галкин* будет продавать свой замок в подмосковной деревне Грязь. По мнению экспертов, эта история может затянуться на долго.

«Цена завышена. Да, там внутри очень дорогая отделка, но само место крайне специфическое, а фасад тоже весьма своеобразный», — заявила РИА Новости президент Kalinka Group Екатерина Румянцева.

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Галкин просит за особняк один миллиард рублей. Сначала юморист хотел продать дом «своим», но покупателей не нашлось.