Сколько в месяц Андрей Разин зарабатывал на группе «Ласковый май»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказывал в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая», что зарабатывал на группе «Ласковый май» минимум пять миллионов рублей в месяц.
«Пять лет я снимал каждый шаг музыкантов группы «Ласковый май». Спят – их снимают. Проснулись – их снимают. Все 24 часа я платил деньги за съемку».
Как говорил Разин, при огромных заработках он никогда не наживался на фанатках группы. «Поэтому я не могу с фанатки, которая в 45 лет приехала в Сочи брать деньги за проживание в моем отеле. Она хочет соприкоснуться с историей», - говорил продюсер.
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Напомним, что Андрей Разин создал в свое время несколько групп «Ласковый май». Они гастролировали по стране и собирали полные стадионы.