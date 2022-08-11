Сколько в месяц Андрей Разин зарабатывал на группе «Ласковый май»

Как отмечал продюсер, он снимал музыкантов 24 часа в сутки.
Андрей Разин

Андрей Разин. Фото: Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказывал в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая», что зарабатывал на группе «Ласковый май» минимум пять миллионов рублей в месяц.

«Пять лет я снимал каждый шаг музыкантов группы «Ласковый май». Спят – их снимают. Проснулись – их снимают. Все 24 часа я платил деньги за съемку».

Как говорил Разин, при огромных заработках он никогда не наживался на фанатках группы. «Поэтому я не могу с фанатки, которая в 45 лет приехала в Сочи брать деньги за проживание в моем отеле. Она хочет соприкоснуться с историей», - говорил продюсер.

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Напомним, что Андрей Разин создал в свое время несколько групп «Ласковый май». Они гастролировали по стране и собирали полные стадионы.

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