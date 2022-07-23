«Сколько ты потратила?»: дочка Виктории Бони лишилась аккаунта в компьютерной игре, на который «спустила» 5 тысяч евро

Виктория Боня в свое время прославилась благодаря шоу «Дом-2». Потом она смогла стать телеведущей и бьюти-блогером. Уже много лет светская львица живет в Монако.

Там она посещает разные мероприятия, вечеринки. При этом звезда растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита.