«Сколько ты потратила?»: дочка Виктории Бони лишилась аккаунта в компьютерной игре, на который «спустила» 5 тысяч евро

Виктория Боня в свое время прославилась благодаря шоу «Дом-2». Потом она смогла стать телеведущей и бьюти-блогером. Уже много лет светская львица живет в Монако.
Там она посещает разные мероприятия, вечеринки. При этом звезда растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита.
Обычно Боня хвастается дорогими нарядами. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Телеведущая предпочитает расчитывать на свои силы, но Смерфит участвует в воспитании наследницы и сделал все, чтобы она училась в престижной школе.
Часто Боня жалуется, что дочка носит ее одежду. Но на этот раз она застала ее в слезах. Анджелина ревела, так как ее обманули подружки из Косово. Они наладили с ней связь, а потом попросили пароль от аккаунта в игре Roblox. В итоге девочка осталась без своих персонажей в игре и разных «приколюх», на которые спустила много денег.
«Короче, Анджелину развели, как могли. Она дала свой пароль девочкам из Косово, с которыми якобы дружила.Из-за аккаунта можно так плакать? Сколько ты потратила туда денег?» – спросила Виктория.
«5 тысяч евро», – призналась девочка.
«Пять тысяч чего? Откуда у тебя столько?» – удивилась звезда.
«Я на день рождения получаю, на рождество и так», – пояснила Анджелина.
«Еле успокоила дочь, пообещала найти мошенниц», – отметила взвинченная мама.
Уже спустя час девочке стали помогать другие игроки. Они вступали с ней в дружбу в игре и дарили разные нужные там вещи. Боня обрадовалась, когда наследница перестала плакать и снова заулыбалась.
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Поклонники в свою очередь поразились тому, какие большие деньги дают на карманные расходы Анджелине. Многие посоветовали Виктории, чтобы она не баловала наследницу. Другие выразили ей своей сочувствие.