«Сколько ты мне хлопот доставил»: мать публично обратилась к Лепсу

Григорий Лепс никогда не скрывал, что в прошлом приносил своей маме Натэлле Лепсверидзе много хлопот. В юности у певца были проблемы с алкоголем и наркотиками, которые он, к счастью, поборол.

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Подводило артиста и здоровье. Он попадал в больницу то со сломанными ребрами, то с острым бронхитом. Чтобы оплатить Лепсу лечение заболевания поджелудочной железы, его маме даже пришлось продать квартиру.

Несмотря на это, сейчас между Натэллой Семеновной и ее звездным сыном замечательные отношения. Певец часто гостит у мамы.