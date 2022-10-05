«Сколько титанических усилий пришлось приложить вашему отцу»: Садальский раскрыл правду, как Меньшова попала на Первый канал

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Высказывание Стаса Садальского стало реакцией на слова о нем Юлии Меньшовой. Во время интервью с Николаем Цискаридзе она заявила, что Садальский для нее — пустое место.

Тогда же Меньшова рассказала, что ее приглашали вернуться в программу «Сегодня вечером» после ее ухода из проекта два года назад, но она отказалась.

Садальский заявил, что ничего подобного не было.

«Кстати, никто вас обратно не приглашал на Первый. Эту станцию они проехали», — добавил Стас Садальский.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.