«Сколько там у него «Оскаров»? Пятнадцать?»: Шахназаров назвал Виторгана испуганным патриотом

Как отметил Шахназаров, для Виторгана сейчас, судя по разговорам, не жизнь в России. «Израиль — прекрасная страна. Мирная. Дешевая. Все для людей. Максим, здесь так плохо? Орки отрывают у вас жизнь. Виторган из категории людей — испуганных патриотов. Они хотят сказать и давят. Сейчас не жизнь, а потом начнется жизнь. Ну вам ли жаловаться?» — сказал Шахназаров.

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Напомним, что Максим Виторган осуждает действия родной страны. В России он почти не появляется.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.