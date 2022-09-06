«Сколько там у него «Оскаров»? Пятнадцать?»: Шахназаров назвал Виторгана испуганным патриотом

Как отметил журналист, актеру лучше быть в Израиле.
Максим Виторган

Максим Виторган. Фото: Global Look Press

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» высказался о беседе актера Максима Виторгана и телеведущего Михаила Шаца*.

«Я посмотрел начало. Сидит в кепке Шац*. А в кепке дома сидеть и в наушниках — это правило хорошего тона или комплексы? Вам лысина не идет, Михаил? А рядом Виторган — выдающийся актер современности. Сколько там у него «Оскаров»? Пятнадцать?»

Как отметил Шахназаров, для Виторгана сейчас, судя по разговорам, не жизнь в России. «Израиль — прекрасная страна. Мирная. Дешевая. Все для людей. Максим, здесь так плохо? Орки отрывают у вас жизнь. Виторган из категории людей — испуганных патриотов. Они хотят сказать и давят. Сейчас не жизнь, а потом начнется жизнь. Ну вам ли жаловаться?» — сказал Шахназаров.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, что Максим Виторган осуждает действия родной страны. В России он почти не появляется.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  