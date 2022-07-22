«Сколько слез было пролито»: Симоньян зажгла на вечеринке Руссо

Накануне, 21 июля, Авраам Руссо отметил свой день рождения. Певцу исполнилось 53 года. Личный праздник он организовал в одном из столичных ресторанов, куда пригласил весь московский бомонд.
Отметились на вечеринке Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян. Журналист зажгла на сцене под хит «Далеко далеко», несмотря на высокие каблуки. Кадры с торжества она опубликовала в своей соцсети и поздравила Авраама.
Маргарита Симоньян и Авраам Руссо. Фото: соцсети
«Сколько девичьих слез было пролито и сколько каблуков стоптано под твои песни. С днем рождения, дорогой!» - написала Симоньян в своей соцсети.
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Артист не оставил без внимания всех присутствующих. Гости могли получить экземпляр книги «В поисках тайны», которую написал сам Авраам.