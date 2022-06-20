«Сколько получаю – обхохочешься!»: Тамара Семина пожаловалась на свою пенсию

Звезда советского и российского кинематографа Тамара Семина в свои 83 года получает возмутительно низкую пенсию. Об этом актриса рассказала, посетовав даже на прибавку к званию «народной». Исполнительница роли Анфисы в «Вечном зове» не стала скрывать негодования и в беседе с сайтом ProЗвезд высказалась.

«Я — народная артистка! А сколько получаю — просто обхохочешься! Но это вопросы надо задавать нашему правительству. Депутаты по 350 тысяч получают, по 500! А мы? Что это за прибавка в 30 тысяч рублей? О чем вы говорите? Я что — побирушка, что ли? Я — единственный человек, который посылает эту прибавку по известному адресу. Мне говорят: «Тома, но это все-таки деньги!». А я отвечаю: «Это подачка!» — негодует звезда.

Ранее о своей пенсии рассказала Елена Проклова. Актриса и телеведущая не стала скрывать, что получает 18 тысяч рублей и продолжает работать, чтобы позволить себе то, что хочется, а не то, на что хватает выплаты по старости.

Источник: ProЗвезд