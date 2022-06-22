Сколько получала Литвинова только в театре, раскрыл известный журналист

Писатель и публицист Евгений Дололев изучил сайт Госзакупок, чтобы узнать, сколько получали российские звезды, уехавшие сейчас из страны.

Рената Литвинова, по его словам, имела государственный контракт только с театром МХАТ имени Чехова на сумму 5,8 миллионов. 1 миллион актриса и режиссер получила за работу над пьесой «Звезда вашего периода», затем еще 1,5 миллиона рублей – за постановку этой же пьесы.

Также Евгений Додолев заметил, что Рената Литвинова привлекла к участию в постановке свою подругу Земфиру. Она получила из бюджета 1 миллион 150 тысяч по двум контрактам, сочиняя музыку к спектаклям Литвиновой.

Рената Литвинова, выступая в МХТ имени Чехова, получила почти шесть миллионов рублей. А ее подруга Земфира за написание музыки к спектаклю актрисы получила из бюджета свыше миллиона рублей.

Напомним, в настоящий момент Земфира и Рената Литвинова живут во Франции в Париже.

Источник: канал Яндекс.Дзен «Евгений Додолев».

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