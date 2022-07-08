Сколько можно издеваться? ИКЕА опять перестала работать для россиян

Шведская компания ИКЕА недавно объявила распродажу для россиян в связи с тотальным уходом с отечественного рынка.
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Приобрести товар предлагалось исключительно через сайт, в итоге он рухнул, не выдержав напора покупателей. После этого ИКЕА ввела ограничения на количество продаваемой продукции в одни руки и сделала возможной покупку через онлайн-консультантов.
В настоящий момент торговля через сайт приостановлена в принципе. Однако ИКЕА обещает возобновить распродажу для россиян после выходных. Причина отказа — все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время заняты.