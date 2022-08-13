Сколько фанаток ушли из жизни из-за неразделенной любви к Шатунову и солистам «Ласкового мая»

Однако публика требовала все больше концертов. Продюсеры уже не могли отказать. Вскоре стало сразу несколько групп «Ласковый май», которые гастролировали по стране.

Напомним, что в конце восьмидесятых годов «Ласковый май» был неимоверно популярен. Музыканты купались в лучах славы и зрительской любви.