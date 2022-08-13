Сколько фанаток ушли из жизни из-за неразделенной любви к Шатунову и солистам «Ласкового мая»

В фильме «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая» рассказали, сколько фанаток группы ушли из жизни из-за неразделенной любви к музыкантам. Продюсер Андрей Разин не скрывал, что девушки порой заканчивали жизнь самоубийством.
«Известно, что 29 человек покончили с собой из-за неразделенной любви к солистам «Ласкового мая». Это только те уголовные дела, которые были возбуждены. Те случаи, когда родители обращались в милицию с заявлениями о привлечении нас к уголовной ответственности за самоубийство своих детей».
Однако публика требовала все больше концертов. Продюсеры уже не могли отказать. Вскоре стало сразу несколько групп «Ласковый май», которые гастролировали по стране.
Напомним, что в конце восьмидесятых годов «Ласковый май» был неимоверно популярен. Музыканты купались в лучах славы и зрительской любви.