«Сколько денег вбухали?»: Лиза Кутузова из «Дома-2» из простушки превратилась в элитную диву

Елизавета Кутузова появилась на проекте «Дом-2» в далеком 2011 году. На тот момент ей было всего 22 года. Кстати, поговаривают, что родители девушки были против того, чтобы их дочь засветилась в скандальном проекте. Но Лиза слушать родственников не стала. Кутузова выросла в обеспеченной семье, да и замуж она вышла на состоятельного мужчину. В браке у Елизаветы подрастают двое детей - сын и дочка.

А самой Кутузовой вот-вот исполнится 33 года. Если посмотреть на фото миловидной красотки образца 2011 года, когда она только пришла на телестройку, и, сравнить эти кадры с ее свежими снимками, то многие едва ли узнают Лизу. Куда девались осветленные волосы с мелированием и пухлые щечки? Нос, губы, скулы, овал лица - все как из каталога.

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