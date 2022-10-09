«Сколько денег вбухали?»: Лиза Кутузова из «Дома-2» из простушки превратилась в элитную диву

Звезда телестройки кардинально сменила имидж и усовершенствовала и без того яркую внешность внешность.

Лиза Кутузова тогда и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», личный архив

Елизавета Кутузова появилась на проекте «Дом-2» в далеком 2011 году. На тот момент ей было всего 22 года. Кстати, поговаривают, что родители девушки были против того, чтобы их дочь засветилась в скандальном проекте. Но Лиза слушать родственников не стала. Кутузова выросла в обеспеченной семье, да и замуж она вышла на состоятельного мужчину. В браке у Елизаветы подрастают двое детей - сын и дочка.

А самой Кутузовой вот-вот исполнится 33 года. Если посмотреть на фото миловидной красотки образца 2011 года, когда она только пришла на телестройку, и, сравнить эти кадры с ее свежими снимками, то многие едва ли узнают Лизу. Куда девались осветленные волосы с мелированием и пухлые щечки? Нос, губы, скулы, овал лица - все как из каталога. 

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

«Пластиска! Мама, дорогая! Сколько денег вбухали? Губы, нос - все чужое», «Изменила так, что не узнать!», «Вместо дешевого мелирования шикарные темные волосы», «Гламурная», - пишут фолловеры.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  