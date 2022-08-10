Сколько денег сбежавшая из России Земфира брала за корпоративы

В начале марта этого года певица Земфира вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой покинула Россию. Артистка обосновалась в Париже, возвращаться на родину, по слухам, не планирует.

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Несмотря на это, в России Земфиру любят. Певица — желанный гость на любых мероприятиях.

Обеспеченные компании готовы были заплатить ей за выступление на корпоративе 100 тысяч долларов. Об этом говорят данные сайта proconcert.ru. В рублях это 6 миллионов.