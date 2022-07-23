Сколько денег хочет заработать сбежавшая Хаматова на продаже квартиры в Москве

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова решила продать свою квартиру в Москве. Недвижимость артистки находится в элитном районе столицы. Ее площадь составляет 158 квадратных метров.

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Просит за квартиру Хаматова 130 миллионов рублей. Журналист Владимир Якунин считает, что Чулпан, сбежав в Латвию, начала испытывать серьезные проблемы с деньгами. Ведь работу она толком так и не нашла, а содержать троих детей приходится.

Кроме того, у Хаматовой есть дом под Юрмалой, который тоже требует финансового ухода.