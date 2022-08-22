Сколько денег брали за корпоративы в России Седокова, Варнава и Дапкунайте

Ненавидящие Россию звезды очень хорошо зарабатывали в нашей стране. Например, упорхнувшая в США Анна Седокова получала за корпоративные мероприятия по 15 тысяч евро. В рублях это 900 тысяч рублей.

Столько же денег брала за свои услуги Екатерина Варнава. Телеведущая сначала обещала «залечь на дно в Ереване», но недавно всплыла в одном из московских ресторанов.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

А звезда «Интердевочки» Ингеборга Дапкунайте соглашалась вести корпоративы за 25 тысяч евро (1,5 млн руб.), выяснили kp.ru.