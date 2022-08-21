Сколько денег безработная Юлия Барановская зарабатывает в соцсетях

Популярная программа Первого канала «Модный приговор» пока не выходит в эфир - ее приостановили, как и остальные передачи развлекательного характера. Соответственно, телеведущая Юлия Барановская пока сидит без основной работы.

По некоторой информации, звезда получает компенсацию от Первого канала, но сумма все равно не сравнима с зарплатой. При этом, Барановская не отчаивается - она успешно зарабатывает на соцсетях.

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«Половина рекламных постов у нее — это бартерная история, те же прыжки в Сочи вряд ли она оплачивала из своего кармана. У нее 2,9 миллионов подписчиков, у нее неплохая активность, думаю, пост стоит от 300 тысяч рублей. Что касается stories, то одна может стоить в районе 80-100 тысяч», - заявил интернет-маркетолог Элиас Макаров.

Источник: Blitz+