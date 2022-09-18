Складочки на бедрах – глаз не оторвать: Севастьянова в кружевном купальнике блеснула роскошным телом

Звезда спорта и телевидения запечатлелась на пляже.
Каролина Севастьянова.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова растревожила сердца своих поклонников. Фолловеры сейчас бурно обсуждают снимок с олимпийской чемпионкой в групповом многоборье, сделанном на пляже.

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Участница телепроекта ТНТ «Звезды в Африке» показала свое тело во всей красе, примерив крошечный купальник из белоснежного кружева.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Поклонники были удивлены формам Севастьяновой с тонкой талией и пышным бюстом. Пользователи Сети также обратили внимание на такие тонкие детали, как складочки на бедрах, хрупкие плечи и мышцы на животе.

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