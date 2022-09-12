Скинула с себя одеялко: Рудова показала фото из спальни, лишив сна поклонников

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова регулярно публикует свои снимки в соцсетях. Она стабильно желает подписчикам доброго утра, как и вечером прощается да следующего дня с пожеланиями спокойной ночи.

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На этот раз она поделилась селфи из спальни. Красотка скинула одеялко с себя и засветила нижнее белье — черный кроп-топ, в котором забралась в постель. Она пожелала спокойной ночи фанатам, но едва ли у тех сразу он наступил: от таких кадров, напротив, сон просто пропадает.