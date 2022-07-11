Скидок больше не ждите: специалисты заявили, что продавцам сейчас выгоднее придерживать товар

Независимый эксперт рынка потребительских товаров Александр Афиногенов считает сложившуюся ситуацию нерядовой.

По словам специалиста, скидок в магазинах на одежду пока ждать не стоит. Их просто не будет. Продавцам сейчас выгоднее придержать товар, чем отдать его по дешевой стоимости и прогореть.

Ритейлерам пришлось отойти от привычных рабочих схем.