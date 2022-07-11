Скидок больше не ждите: специалисты заявили, что продавцам сейчас выгоднее придерживать товар

Независимый эксперт рынка потребительских товаров Александр Афиногенов считает сложившуюся ситуацию нерядовой.
По словам специалиста, скидок в магазинах на одежду пока ждать не стоит. Их просто не будет. Продавцам сейчас выгоднее придержать товар, чем отдать его по дешевой стоимости и прогореть.
Ритейлерам пришлось отойти от привычных рабочих схем.
«Сбились все настройки в цепочках поставок, непонятно, что будет с курсом доллара, взаимоотношениями с владельцами брендов, с параллельным импортом и так далее. О каких скидках может идти речь? Сейчас все стараются попридержать товар и посмотреть, что будет дальше, а не продать и выйти в кэш», — отметил Александр Афиногенов.
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По материалам МК.RU
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